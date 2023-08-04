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Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)

Никополь, обстрел
Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. В ночь 4 августа враг пять раз обстрелял Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Под обстрелы попал сам Никополь, а также Красногригорьевская и Мировская громады.

Фото 2 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)
Фото 3 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)
Фото 4 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)
Фото 5 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)
Фото 6 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)
Фото 7 — Войска РФ обстреляли Никопольщину: пострадали два человека (ФОТО)

"Пострадали двое жителей Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь. Будут лечиться дома", - отметил Лысак.

Также в городе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика. Повреждены несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Побиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.

Последствия вражеских атак уточняются, добавил глава области.

Напомним, российская армия дважды за ночь 3 августа наносила удары по Днепропетровской области. В регионе под вражеский огонь попали Никопольский и Синельниковский районы.

Автор:
Нина Комащенко