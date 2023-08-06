Обстрелы Донецкой области. За сутки двое человек погибли, еще столько же ранены

В Донецкой области в результате российских обстрелов в течение 5 августа погибли два гражданских человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 6 августа.

Отмечается, что на Волновахском направлении оккупанты разрушили дом в Максимовке Угледарской общины. Под огнем также быљи Угледар и Богоявленка.

На Донецком направлении в течение суток россияне обстреливали Красногоровку Марьинской общины, Курахово и Авдеевку.

На Горловском направлении в Нью-Йорке один человек погиб, двое получили ранения, повреждены 14 домов и школа. В Торецке войска РФ повредили админздание, а в Часовоярской общине – два частных дома, многоэтажку и промышленное здание.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины. В Северске разрушены два дома, еще три повреждены.

Напомним, сутками ранее в Донецкой области был ранен один человек. Пострадавшего зафиксировали в Авдеевке, которая подверглась массированному артобстрелу.