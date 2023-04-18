На войне погиб экс-нардеп Барна

Бывший депутат Верховной Рады Олег Барна погиб во время боевых действий 17 апреля, заявил в Facebook спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так случилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе. По возвращению из командировки опубликуем на ТРО Медиа", - написал он.

Напомним, что Барна в парламенте 8-го созыва представлял "Блок Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность") и мажоритарный округ №167 (юг Тернопольской области).

Он приходился старшим братом бывшему главе (2015-2019) Тернопольской обладминистрации Степану Барне. Отметим при этом, что на Facebook-страницах братьев подтверждения гибели старшего нет. Последнее сообщение на странице Олега Барны было сделано 13 апреля.

Родился же он 18 апреля 1967 года в селе Нагорянка Чортковского района Тернопольщины. Таким образом, во вторник ему должно было исполниться 56 лет.

Напомним, что политик был известен резким нравом и скандальным поведением. В частности, в январе 2015 года с трибуны парламента заявлял, что "Путин - х*йло", а в сентябре того же года устроил в прямом эфире телевидения потасовку с нардепом от Радикальной партии, экс-главой Тернопольской ОГА Юрием Чижмарем. В июне 2017 года депутат врезался на своем автомобиле в Киеве в трамвай, в результате чего был госпитализирован.

Впрочем, самой известной выходной Барны является то, что 1 декабря 2015 года во время выступления в Раде тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка он подошел к нему и вручил букет цветов, после чего захватил сзади и попытался вынести с трибуны, что привело к массовой стычке между парламентариями.