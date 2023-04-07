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В ДТП погиб экс-нардеп Владимир Стретович

Владимир Стретович погиб в автомобильной аварии
Владимир Стретович погиб в автомобильной аварии

Политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович погиб в автомобильной аварии. Ему было 64 года.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады шестого и седьмого созывов, общественный деятель, журналист Александр Доний.

"Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", – написал он.

Владимир Стретович – украинский политик, народный депутат Украины второго, четвертого, пятого и шестого созыва Верховной Рады. Три раза избирался по спискам партии "Наша Украина".

Член ХДС; доцент факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (с 2002); почётный президент Всемирного конгресса украинских юристов (с сентября 1998); президент Фонда содействия правовым и политическим реформам (с декабря 1998 г.); президент Восточноевропейского департамента Международной организации "Парламентарии против коррупции" (с 2003), член редакционного совета журнала "Национальная безопасность Украины".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого ІV степени.

Автор:
Светлана Манько