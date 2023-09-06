Блінкен назвав кількість українських співробітників посольства США, які загинули на війні з РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що у Збройних силах України нині служать 20 осіб з-поміж місцевих співробітників американського посольства в Києві, при цьому вже двоє охоронців посольства загинули під час повномасштабної війни з Росією.

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Про це керівник американського відомства сказав на зустрічі з персоналом дипломатичної установи під час візиту до України 6 вересня, стенограма якої наводиться на сайті Держдепу.

"Двоє чоловіків, які роками охороняли це посольство – Сергій Тимошенко та Володимир Капелька – були вбиті, захищаючи свою країну від російського вторгнення. Я знаю, що кожен з вас і всі ми шануємо їхню пам'ять, шануємо їхню жертву, думаємо про їхніх рідних та близьких", - вказав Блінкен.

Дипломат також зазначив, що з-поміж українських співробітників посольства дванадцятеро працюють у ньому протягом вже 30 років, з моменту його відкриття невдовзі після проголошення незалежності України.

"Саме по собі це говорить багато про що: у нас є 12 місцевих співробітників, які працюють з нами вже три десятиліття. Ми знаємо, як сказала [посол] Бріджіт [Брінк], що ніхто в цій місії не переносить тяготи цього моменту важче, ніж наша місцева команда. Я знаю, що багато хто з вас втратив друзів, близьких. Інші бачили, як їхні спільноти були зруйновані", - сказав він.

Блінкен висловив особливі слова подяки місцевій команді, члени якої "вирішили служити разом з нами як партнери, як колеги, як друзі", наголосивши, що у кожному американському посольстві по всьому світу саме місцеві співробітники є основою його роботи.

Нагадаємо також, що нещодавно під Бахмутом на Донеччині загинув депутат Київської міської ради від “Європейської солідарності” Сергій Ільницький, а у квітні на фронті загинув колишній депутат Верховної Ради Олег Барна.