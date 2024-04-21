Помощь от США: когда ждать первую партию оружия

10 апреля Палата представителей одобрила пакет помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом. Американский лидер уже говорил, что подпишет закон сразу, как только проект одобрят законодатели. После этого Украина сможет получить первую партию военной помощи.

Законопроект предусматривает предоставление Украине 60,8 миллиарда долларов США, более 23 миллиарда долларов из которых будут использованы для пополнения вооружений и запасов, предоставленных США. Пакет также включает 13,8 миллиарда долларов на современные системы вооружения и 10 миллиардов долларов экономической помощи.

Когда проголосует Сенат

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер в субботу заключил соглашение о поддержке принятого Палатой представителей пакета помощи иностранным государствам, проложив путь для первого голосования в верхней палате, которое состоится во вторник 23 апреля.

"Теперь Сенат готов сделать следующий шаг. Несколько минут назад демократы и республиканцы заключили соглашение, позволяющее Сенату завершить работу над дополнениями к первому голосованию во вторник днем", - написал Шумер.

NEWS—The Senate stands ready to take the next step on the national security supplemental



The House at long last approved funding for Ukraine, Israel, Indo-Pacific, & humanitarian assistance



And the Senate locked in an agreement to finish the work with the first vote on Tuesday — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 20, 2024

Когда поступит помощь

Поставки американского оружия могут снова начать поступать в Украину вскоре после того, как долгозадерживаемый пакет помощи станет законом, говорят официальные лица США, а товары из запасов Пентагона в Германии будут быстро доставлены железной дорогой к украинской границе, пишет New York Times.

Представители США прямо не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пошлют Киеву в рамках пакета, но пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сказал журналистам в четверг, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов противовоздушной обороны и артиллерии.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем переехать в течение нескольких дней", — сказал генерал Райдер.

США могут отправить в Украину военных советников

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, что является последним доказательством американской приверженности Украине, поскольку Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте.

По словам Райдера, советники не будут выполнять боевые обязанности, а скорее будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

"Пока мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) в посольстве", - сказал Райдер, но отказался обсуждать конкретное количество персонала по соображениям безопасности.

Реакция украинской власти

Как отметил президент Владимир Зеленский, в субботу Украина получила решение, "которого ожидала и за которое так боролась: очень весомый пакет, который ощутят и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие российским террором". Он поблагодарил каждого конгрессмена, поддержавшего этот пакет, в частности лично спикера Майка Джонсона, поскольку это "решение для защиты жизни".

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль выразил Палаты представителей признательны за принятие акта о возможности конфискации по решению президента США суверенных активов РФ в пользу Украины.

"Получим важный ресурс для победы и восстановления. Призываю другие страны, где хранятся российские активы, последовать этому примеру", - добавил глава украинского правительства.

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