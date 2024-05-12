В Германии размышляют над тем, чтобы сбивать дроны над Украиной силами НАТО

Представители нескольких германских партий не исключают привлечения систем ПВО на территориях Польши и Румынии для защиты неба над Западом Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на газету FAZ.

Издание пишет, что страны НАТО могут помочь Украине защитить ее западную территорию от атак российских беспилотников, используя средства ПВО, размещенные на восточных границах НАТО – в Польше или Румынии.

Отмечается, что такое развитие событий не исключают представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СДП) и "Союза 90"/Зеленые".

Что думают сторонники идеи использовать ПВО НАТО для защиты Украины

По словам Агнешки Бруггер из партии "Зеленые", она считает верным разместить системы противовоздушной обороны на границах соседних с Украиной государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины.

Это мнение разделяет ее коллега по партии Антон Гофрайтер.

"Воздушную оборону Украины с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе", - заявил политик, уточнив, что сейчас об этом "речь не идет". В настоящее время, по мнению Гофрайтера, для Запада главное значительное увеличение поставок вооружений и боеприпасов для самой Украины.

В свою очередь депутат СДП Маркус Фабер отмечает, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому необходимо гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"В таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной. - Ред.) возможным", - заявил он.

За уничтожение российских беспилотных летающих аппаратов над Украиной западными системами ПВО выступил и депутат оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит защитить фронт", - аргументирует он.

Как утверждает Кизеветтер, пример Израиля, которому в апреле силы США, Франции и Великобритании помогли отразить масштабную воздушную атаку Ирана, говорит о том, что в подобной ситуации оказавшие помощь государства не становятся автоматически сторонами конфликта.

Как возникла идея привлечения ПВО НАТО

Идея сбивать над Западом Украины российские беспилотники с использованием размещенных в Румынии и Польше систем ПВО Альянса принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнриху Браусу.

По мнению Ланге, это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров. А это в свою очередь помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Журналисты FAZ считают, что такой подход стал бы шагом в том же направлении, над которым размышляет президент Франции Эммануэль Макрон. Напомним, он не исключил отправку французских военных на помощь Киеву, отметив, что западные силы непосредственно отражали бы российские атаки, но не с территории Украины.

Напомним, в апреле стало известно, что Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь отбивать атаки страны-агрессора РФ.

Также сообщалось, что Европейский парламент на заседании в Брюсселе отложил утверждение бюджета Европейского Совета, требуя от последнего предоставить Украине минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot.

Добавим, что Нидерланды объявили о выделении дополнительно более 200 млн евро на новые инициативы по быстрой доставке боеприпасов для ПВО и артиллерии для Украины.

Украине нужны Patriot

Украина нашла в мире более 100 доступных Patriot и стремится как можно быстрее получить хотя бы 7 таких систем, чтобы защитить города, наиболее подверженные российским атакам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post.

По словам министра, во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, он резко сказал собравшимся:

"Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти 7 Patriot, чтобы обеспечить ими единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?"

Кулеба добавил, что он уверен, что Украина со временем получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни украинцам. Он рассказал, что предлагал странам одолжить их, пообещав вернуть, как только у них возникнет такая потребность. И признался, что почувствовал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что ударяюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", – сказал Кулеба.

О Patriot

Киев получил свои первые батареи Patriot летом 2023 года, но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы оградить всю страну от усиленных воздушных бомбардировок России.

Одна батарея включает в себя: