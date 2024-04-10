США согласовали экстренную продажу Украине оборудования для систем ПВО Hawk на сумму $138 млн

9 апреля Госдепартамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму $138 млн для обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны Hawk, чтобы помочь защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что по программе Министерства обороны США по продаже военной продукции (FMS) будет использовано 138 миллионов долларов из 300 миллионов долларов на внешнее военное финансирование, принятое Конгрессом как часть ежегодного закона об оборонных расходах, который недавно был подписан президентом Джо Байденом.

Это позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги по запасам без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайные ситуации.

США объявили об этом шаге, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке, чтобы обеспечить работу ракетной системы.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных целей", - говорится в сообщении Госдепа США.

США начали поставлять в Украину Hawk в 2022 году в качестве модернизации зенитно-ракетных комплексов Stinger. С тех пор Украина получила несколько систем противовоздушной обороны, включая американскую систему Patriot.

О ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, принятый на вооружение армии США в 1959 году. Hawk с английского означает "ястреб". Во время Холодной войны MIM-23 Hawk являлся основным зенитным комплексом США и стран НАТО.

В последней модификации в ЗРК Hawk обновили компьютерное оборудование и программное обеспечение. Также был введен новый радар непрерывного волнового наблюдения, добавлена возможность обнаружения цели при одном сканировании и обеспечена функция противодействия групповым атакам благодаря одновременному перехвату нескольких целей.

Ранее сообщалось, что США 4 апреля отправили Вооруженным силам Украины партию стрелкового оружия и боеприпасов, которые предназначалась для передачи повстанцам-хуситам в Йемене со стороны Ирана.

Напомним, 12 марта Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов.

Как заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, военная помощь Украине была связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.