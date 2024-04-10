США погодили екстрений продаж Україні обладнання для систем ППО Hawk на суму $138 млн

9 квітня Держдепартамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 млн для обслуговування та ремонту систем протиповітряної оборони Hawk, щоб допомогти захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет.

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Про це повідомляє АР.

Зазначається, що за програмою Міністерства оборони США із продажу військової продукції (FMS) буде використано 138 мільйонів доларів з 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування, які Конгрес ухвалив як частину щорічного закону про оборонні витрати, який нещодавно був підписаний президентом Джо Байденом.

Це дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайні ситуації.

США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити роботу ракетної системи.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних цілей", - йдеться у повідомленні Держдепу США.

США почали постачати в Україну Hawk у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Відтоді Україна отримала кілька систем протиповітряної оборони, включно з американською системою Patriot.

Про ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Hawk з англійської означає "яструб". Під час Холодної війни MIM-23 Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

Під час останньої модифікації у ЗРК Hawk оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення. Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та забезпечено функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей.

Раніше повідомлялося, що США 4 квітня передали Збройним силам України партію стрілецької зброї та боєприпасів, що призначалися для передачі повстанцям-хуситам у Ємені з боку Ірану.

Нагадаємо, 12 березня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на загальну суму 300 мільйонів доларів.

Як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, військова допомога Україні була пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.