США ввели санкции против Газпромбанка и еще сотни финучреждений РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 21 ноября решило ввести санкции против российского Газпромбанка и шести его дочерних компаний, а также более 50 малых и средних российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

"Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего из остававшихся не под санкциями российского банка, а также десятков других финансовых учреждений и чиновников в России еще больше ослабят военную машину России. Эти масштабные действия усложнят для Кремля задачу уклонения от санкций США, а также финансирования и оснащения своих военных", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Решение названо важным шагом в выполнении обязательств, принятых лидерами стран "Большой семерки", для ограничения использования РФ международной финансовой системы для продолжения войны против Украины. По словам Йеллен, США продолжат принимать решительные меры против любых финансовых каналов, которые Россия использует для этих целей.

В частности, в отношении Газпромбанка указано, что он является каналом для России по закупке военной техники для ее военных действий против Украины, а также используется для выплат военным, в том числе для боевых, и для выплат компенсаций семьям военных, погибших в Украине. Ранее санкции против Газпромбанка ввели также Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Кроме того, OFAC выдало две новые генеральные лицензии, разрешающие гражданам США прекращать операции с участием Газпромбанка и предпринимать необходимые шаги для отказа от долговых обязательств перед ним.

В то же время под введенные санкции не подпадают операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, лекарствами, медицинскими приборами, некоторые операции в поддержку неправительственных организаций, официальные операции дипломатических миссий третьих стран в РФ и международных организаций.

Помимо этого, OFAC выпустило предупреждение, подчеркивающее риск санкций для иностранных финучреждений, которые присоединяются к российской Системе передачи финансовых сообщений.

США считают, что РФ использует эту систему, разработанную как альтернатива сети SWIFT, для поддержания международных финансовых связей, уклонения от санкций и финансирования своих военных действий. Американский Минфин также настоятельно призывает к пересмотру связей с банками, уже присоединившихся к СПФС.

Под санкции также попали 54 прочих банка, в том числе ряд региональных; 41 финучреждение, выполняющее функции регистратора; 11 чиновников Центробанка РФ, трое функционеров ВТБ в Шанхае (Китай) и один - Сбербанка России в Нью-Дели (Индия). Отметим, что по данным ЦБ РФ, всего в стране на 1 октября числилось 317 действующих банков.

Отметим, что Газпромбанк является один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, имеет статус системно значимого. Согласно данным на сайте банка, у него более 470 отделений, более 5 миллионов активных клиентов-физлиц и около 167 тысяч физлиц-юрлиц.