Более 80 тысяч семей уже получают новую помощь на детей: сколько выплачивают в 2026 году

В Украине подвели первые итоги действия нового закона о поддержке семей. Около 82 тысяч украинских семей уже получают обновленную ежемесячную помощь по уходу за ребенком до года. Это стало возможным благодаря новому закону, который заработал с 1 января.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Выплаты при рождении и уходе за младенцами

Наиболее массовой на сегодняшний день является ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года.

Этот вид поддержки уже получают почти 82 тысяч семей, причем базовый размер выплаты составляет 7 000 гривен, а для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, сумма растет до 10,500 гривен.

Кроме того, государство обеспечивает единовременную выплату при рождении ребенка в размере 50 000 гривен, которую уже успели оформить и получить около 18 тысяч молодых родителей по всей стране.

Программа "єЯсла" и поддержка работающих родителей

Программа под названием "єЯсла" предусматривает ежемесячное начисление 8 000 гривен, а в случае воспитания ребенка с инвалидностью помощь увеличивается до 12 000 гривен.

Эта инициатива уже назначена почти 4 тысячам получателей.

Параллельно продолжается начисление пособия по беременности и родам, которое сейчас выплачивается 13 тысячам женщин из расчета 7 000 гривен за каждый месяц действия соответствующего медицинского заключения.

Как оформить выплаты

В ведомстве напомнили, что родители могут оформить причитающиеся выплаты как в бумажном, так и в электронном формате.

Подача заявок офлайн доступна в отделениях Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг или через уполномоченных представителей общин.

Для удобства уже функционирует сервис "єМалятко", через который можно заказать "Пакунок малюка" и помощь при рождении.

В ближайшее время Министерство социальной политики и Минцифры планируют расширить список доступных услуг непосредственно в приложении "Дія".

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.