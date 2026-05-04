Около 170 тысяч семей получили "детскую помощь" по новой системе: суммы, программы и условия

"Детскую помощь" уже получили почти 170 тысяч семей / Freepik

С начала 2026 почти 170 тысяч украинских семей воспользовались обновленной системой государственной поддержки. Выплаты охватывают период беременности, рождение ребенка и уход за ним после выхода родителей на работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Выплаты во время беременности и после рождения

Для женщин, родивших детей после 1 января 2026, предусмотрена единовременная помощь в размере 50 000 грн. В настоящее время эти средства начислены 28 тысячам человек. Кроме того, почти 20 тысяч женщин получили выплаты по беременности и родам. Это 7000 грн ежемесячной поддержки в период до и после родов.

Поддержка в первый год жизни и программа "Если"

По уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста выплаты получают более 114 тысяч семей. Размер ежемесячного пособия составляет 7000 грн.

Для родителей или опекунов, возвращающихся в профессиональную деятельность после того, как ребенку исполнился 1 год, работает программа "Если". Помощь в размере 8000 грн ежемесячно уже получают 5280 семей. Эти средства предназначены для:

  • оплаты услуг по уходу за детьми;
  • образовательных услуг;
  • приобретение средств персонального обслуживания.

Технические обновления и развитие системы

С марта 2026 г. граждане имеют возможность открывать специальные счета в Сбербанке для получения целевых средств. Правительство работает над полной цифровизацией услуг. "Сейчас завершаем работу, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Действие и получить в пределах одной карты", - отметила Свириденко.

Также готовится решение о пересмотре сроков, в течение которых семьи могут использовать начисленные денежные средства.

С 2026 года регистрация рождения и оформление всех видов помощи интегрированы в обновленный сервис "Малятко" в приложении "Действие". Это позволяет получить до 10 государственных услуг по одному заявлению. Также, по данным Министерства социальной политики, финансирование помощи обеспечивается за счет государственного бюджета при поддержке международных партнеров.

Напомним, по состоянию на конец марта почти 82 тысячи украинских семей стали получателями обновленного ежемесячного пособия по уходу за ребенком до года. Это стало возможным благодаря новому закону, который заработал с 1 января.

Автор:
Татьяна Ковальчук