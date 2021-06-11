Об этике современной компании — инклюзивности, разнообразности и трансформации

Задачей этого сложного и болезненного процесса стало сохранение лидерства и развитие компании в перспективе.

Операционная и диджитал-трансформация стали нормой для многих бизнесов. Этот же подход учитывали и продолжаем учитывать и для себя. Однако ставку сделали на пересмотр философии бизнеса — на изменение корпоративной культуры. Мы определили, что по-настоящему ценим, а от чего хотим избавиться, проще говоря, чего не потерпим в компании.

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Мы начали трансформацию бизнеса в 2018 году. За это время завершили изменения основных операционных процессов и все наши принципы и ценности изложили в одном документе — Кодексе этики, который приняли как ориентир во взаимоотношениях и с сотрудниками, и с партнерами.

Кодекс устанавливает единые понятные для всех правила для принятия деловых решений — на основе этики и добропорядочности. Это крайне важный шаг и большая ответственность перед сотрудниками, партнерами, зрителями, обществом. Важно, что формирование культуры и определение этических принципов в нашем мире, где голос сообщества имеет колоссальное значение, является ключевым фактором. Поэтому, работая над текстом Кодекса этики, старались обеспечить его широкое обсуждение в компании с менеджерами и сотрудниками разных подразделений. Мы хотим, чтобы он стал важной частью нашей корпоративной ДНК, формирующей инновационную медиакомпанию, объединяющей таланты и технологии по принципу разнообразия и инклюзивности.

Основные принципы Кодекса декларируют равенство в трудовых отношениях, нулевую толерантность к любым формам насилия, дискриминации и домогательств, свободу мировоззрения и вероисповедания. Практический пример: в 2020 году мы инициировали создание программы противодействия насилию, которую реализуем как работодатель через программы поддержки сотрудников и как медиа — через создание контента. Хитом стал сериал-антология "Первые ласточки. Zaлежні", который не только отобразил проблемы домашнего насилия, зависимости и психологических расстройств, но и в партнерстве с "Ла Страда" помог организовать психологическую помощь тысячам молодых украинских зрителей.

Медиабизнес колоссально влияет на жизнь страны. Поэтому основа наших принципов, изложенных в Кодексе, — уважение человеческой чести и достоинства, территориальной, политической и культурной целостности страны. По этой причине, в частности, огромное внимание уделяем социальной рекламе: в 2020 году на каналах группы предоставили рекордное количество эфирного времени социальным проектам — более 110 часов социальных информационных роликов. Мы реализовали собственные информационные кампании #Залишайсявдома, #Залишайсясвідомим, #Будьвідповідальним, призванные помочь украинцам разобраться с правилами новой реальности и сохранить свое здоровье.

Отдельное внимание уделяем ответственному отношению к демонстрации политических взглядов. Учитывая, что наши сотрудники — лидеры общественного мнения, мы зафиксировали, что никакая активность вне работы, в том числе и посты в личных социальных аккаунтах, не должны навязывать политические взгляды и ставить под сомнение незаангажированность StarLightMedia. Также мы зафиксировали, что сотрудники, которые могут предвзято относиться к героям материала или событиям, описанным в нем, должны уведомить об этом редактора для принятия решения относительно урегулирования конфликта интересов.

Хочу обратить внимание, что также мы задекларировали нулевую толерантность к любым формам мошенничества и коррупции. Мы хотим создать атмосферу, в которой личные интересы сотрудников не будут влиять на объективность принятия деловых решений. Мы нацелены на взаимовыгодное и прозрачное взаимодействие. Поэтому одновременно с разработкой Кодекса этики мы запустили "линию доверия" — электронную платформу, позволяющую сотрудникам и третьим лицам заявлять о несоблюдении норм и стандартов корпоративной этики в отношениях с нами. Обратиться на линию доверия можно через электронную форму на нашем сайте, через e-mail trustLine@slm.ua.

Когда в 2018 году мы начали трансформацию компании, то знали, что изменить операционную модель крупнейшей медиакомпании будет сложно. Но у нас получилось, и в первую очередь благодаря честной оценке состояния корпоративной культуры и четкому пониманию, какой мы хотим ее видеть.