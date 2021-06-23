Компании будущего: кто и как ими управляет?

Когда-то такой компанией была компания Ford, когда Генри Форд решил построить для своих сотрудников целый городок. Потом General Electrics, где Джэк Уэлш экспериментально внедрял новые практики и разработал всем известную модель деления сотрудников на A, B, C игроков. Следом компания Google, которая построила офис, который больше напоминал детский сад: с кухней, горками, декоративными автомобилями, гамаками и прочими веселыми элементами.

Все эти компании объединяет одна идея — как можно еще больше улучшить взаимодействие с людьми для получения сверхрезультатов в бизнесе. Да, именно так, а не как кто-то наивно считает, что это такой способ угодить требовательным сотрудникам.

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Обычно, каждые 20-30 лет появляется новая компания и новые принципы взаимодействия с людьми. Пожалуй, одной из последних сильно отличающихся компаний стала компания Zappos, которая построила культуру счастья сотрудников. Затем были компании Buffer, Gitlab, Basecamp, Zapier, которые построили культуру прозрачности, некоторые даже открыто опубликовали зарплаты сотрудников в Интернете или разместили зарплатный калькулятор, где каждый может посчитать зарплату.

Но вот пришло время новых компаний. Кто они? Что они принесут? Кто и как будет ими управлять?

Итак, сделаем ряд допущений или даже утверждений о компаниях будущего:

1. ими будет управлять поколение Z;

2. заработные платы более не будут скрытыми;

3. у всех будет доля в бизнесе;

4. офис будет коммунальным;

5. людьми будут управлять системы.

Поколению Z дайте дорогу

Не секрет, что за молодежью следит весь мир и ищет ключ к их пониманию. Они задают тренды, они диктуют условия (привет, Грета Тунберг!), они формируют мир. Сейчас бренды берут на работу их представителей, учатся у них (помните скандальное сотрудничество Моргенштерна и Альфы в России?). А уже совсем скоро их будут делать руководителями + уже наступает тот момент, когда они создают свои собственные компании и начинают нанимать людей (Форбс уже готовит список 30 до 30, уверен, что там будет не менее 30% Zок).

Компании с неизвестной зарплатой более не интересны

Ну, это в целом очевидно. Компании не прячут организационную структуру — кто кем и в каком отделе работает. Прошла мода скрывать годовые цели, все переходят на систему OKR, где цели сотрудников видны всем без исключения коллегам. Заработные платы — следующий шаг. На самом деле сотрудники и так давно обсуждают зарплаты друг друга, в каждой компании хотя бы раз случался неконтролируемый слив данных (кто-то случайно отправил зарплатную ведомость на всех или IT-шники забыли закрыть доступ к 1С какому-то очень говорливому сотруднику).

Не сотрудники, а кофаундеры

Уже сейчас более 50% компаний Кремниевой долины дают опционы или акции всем без исключения сотрудникам компании. В Европе этот показатель на уровне 30%, но скоро все изменится. Как показывает практика, когда компания делится частью пирога с сотрудниками, пирог становится намного больше. Но вот свой кусочек получит лишь тот, кто проработает достаточно долго (более 5 лет). Поэтому привет снова растущему среднему стажу работы сотрудника компании (который последние 50 лет неустанно снижался и достиг уже 1,5-2 года для высокотехнологичных компаний США).

Много офисов больше не нужно

Согласитесь, абсурдно выглядит здание бизнес-центра, где на 15 этажах разместилось 100 офисов полупустующих из-за "удаленки" компаний, где есть 100 кухонь, 100 больших переговорных комнат, штук 20 спортзалов и так далее. Пора всем объединиться и сесть под одной крышей. И это не совсем коворкинг или гибридный офис. Это мегаофис, где люди работают рядом друг с другом, но находясь в разных компаниях, совместно используют инфраструктуру и строят комьюнити.

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В таком мегаофисе одна служба HR, финансов, АХО, юристов и многих других подразделений. А в самой компании есть штатный HR/финансовый/АХОшный/юридический партнер, который решает стратегические задачи.

Экзомозги для снижения стресса

Ровно как и экзоскелет снижает нагрузку на мышцы, экзомозги позволяют снижать ментальную нагрузку, а значит, и стресс с выгоранием. Помните, до коронавируса эпидемией века называли выгорание, и даже ВОЗ признала его заболеванием. Нагрузка на мозги будет и дальше расти, а технические возможности и мощь компьютеров позволять решать все более сложные задачи. И ровно так же, как сейчас мы доверяем стирку стиральной машине, мытье посуды — посудомойке, а вождение авто — автопилоту Tesla, множество рутинных задач мы начнем доверять компьютерам, которые будут подсказывать на, что и когда делать по работе, какие вопросы задавать, как поднять мотивацию сотрудника здесь и сейчас и многие другие.

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И те системы автоматизации бизнеса, которые есть сейчас, получат новый, ранее не существовавший функционал и тем самым начнут, по сути, управлять бизнесом, снижая нагрузку на людей.

Правда это или нет — мы узнаем уже очень скоро, ведь скорость изменений растет с каждым годом. И кто бы мог подумать, что Илон Маск продаст своих машин больше, чем крупнейшие мировые бренды в 2020 году?

Как построить из своей компании компанию будущего, в которой хотели бы работать все? Как CEO и HR-специалистам нужно менять уже сегодня свои подходы к работе, чтобы компания стала действительно компанией будущего? Об этом Майк Притула, HR Амбассадор PeopleForce, основатель школы Pritula Academy расскажет уже 14 июля в Pochayna Event Hall на GET Business Festival.

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