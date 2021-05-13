Общество 1 час назад

Право не отвечать на звонки и личный график. Каким будет трудовой договор об удаленке

Соглашение предусматривает особый рабочий график в случае дистанционной работы и обеспечение техникой при работе из дома

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Удаленка в Украине постепенно входит в законодательное поле — на днях в Минэкономики утвердили приказ о типовых формах трудовых договоров о надомной и дистанционной работе.

Об этом сообщил замминистра экономики по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Утвержденные шаблоны помогут работодателям надлежащим способом оформлять трудовые отношения с сотрудниками, работающими удаленно. Отметим, что дистанционную работу "легализировали" относительно недавно — закон, добавляющий в КЗоТ соответствующие изменения, вступил в силу только в феврале этого года.

Помимо ввода понятий о дистанционной и надомной работе документ обязал Минэкономики разработать и утвердить соответствующие типовые формы трудовых договоров, ведь согласно закону договоренности об удаленке между компанией и работником должны быть оформлены исключительно в письменной форме.

На данный момент приказ о договорах должен пройти регистрацию в Минюсте, а в силу вступит после официальной публикации. Однако ранее документ с шаблонами публиковали на сайте ОПО объединений профсоюзов Украины. Во, что он предполагает.

Согласно акту типовая форма соглашения о дистанционной работе помимо стандартных данных о сторонах, их обязанностях и характеристиках работы включает пункт о том, что сотрудник может самостоятельно выбирать рабочее место вне офиса компании. Впрочем, в договоре прописывается возможность совмещения работы на территории работодателя и в любом другом месте.

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В этом договоре также обозначено право сотрудника распределять рабочее время по собственному усмотрению без обязанности соблюдать стандартный график.

Но работодатель все же может прописать нормы регулирования рабочего времени. В документе указано, что работнику гарантирован "период отключения" — время, когда он может не отвечать на рабочие звонки и сообщения, и это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины.

Типовая форма предусматривает обозначение того, какой техникой сотрудник будет пользоваться для работы — офисной или своей, и будет ли ему назначена компенсация за износ в последнем случае.

Шаблон договора о надомной работе также включает стандартные данные и соглашения, однако очерчивает, что работник будет работать из дома по конкретному адресу, известному работодателю. При этом место "фиксируется" и не может быть изменено без согласования с работодателем. Если же временно по объективным причинам там невозможно работать и нужно сменить место, об этом надо предупредить руководителя не менее чем за три дня.

Типовое соглашение о такого типа работе предполагает, что на сотрудника распространяется обычный для компании график работы. Также в договоре указано, что материалами и техникой для работы дома работника должен обеспечить работодатель. Что именно предоставляется, прописывается отдельно.

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Напомним, закон об удаленке №4051 приняли в начале февраля 2021 года. Он регулирует сферу дистанционного труда, надомной работы и работы с гибким графиком, четко их разграничивая. Согласно документу, перевода на удаленку могут требовать определенные сотрудники при условии, что работу можно делать не на рабочем месте и если у компании есть для этого соответствующие ресурсы.

В частности, этот тип работы могут просить пострадавшие от дискриминации или насилия на рабочем месте, предъявив доказательства, желающие самоизолироваться во время эпидемии или при угрозе катастрофы, стихийного бедствия или войны, а также беременные и сотрудники с детьми до трех лет или с детьми с инвалидностью.

Источник фото: Depositphotos

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