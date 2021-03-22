Перестать ненавидеть Zoom: четыре совета, как справиться с выгоранием от онлайн-общения

Постоянные и частые видеозвонки стали для многих из нас испытанием. Многие уже начинают ненавидеть Zoom и подобные приложения. Если вы замечаете, что пережили пять стадий "горя", вы относитесь к более чем 40% людей, уставших от постоянного общения онлайн, которые прошли через:

- Отрицание: "Да, конечно, сейчас я могу подключиться к Zoom" (и запирается в ванной).

- Злость: "Нет, сегодня я не включаю камеру, большое спасибо".

- Торговля: "Можем ли мы сделать это по электронной почте?"

- Депрессия: "Какой смысл видеть друг друга?"

- Принятие: "Давайте сделаем это" (никаких упоминаний о плачущем ребенке, лающей собаке и куче грязного белья на заднем плане).

По всей видимости, видеозвонки уже никуда не исчезнут. Разве что использовать их мы будем несколько реже, чем сейчас. Но принять новую реальность придется всем. Как же сделать zoom-общение менее стрессовым, более эффективным, и, что особенно важно, не таким навязчивым, особенно при удаленной работе.

Лучше меньше, да лучше



Усталость, которую вы чувствуете после целого дня, проведенного в видеозвонках, — не только ваша проблема. Несмотря на то, что вам даже не нужно выходить из дома, чтобы решить рабочие вопросы, общение в Zoom требует больше энергии, поскольку вы напрягаетесь, чтобы проанализировать информацию, которую слышите, и у вас почти нет возможности воспринимать эту информацию визуально. Кроме того, в вашей среде может присутствовать масса отвлекающих факторов — дети, домашние животные, соседи с ремонтом и т.п.

Автор книги "Remote: Офис не обязателен" и основатель компании-разработчика ПО Basecamp Джейсон Фрид говорит, что мы не должны имитировать личные встречи с помощью видеозвонков. Ошибочно полагать, что частые видеовстречи — это то, что нужно, чтобы люди чувствовали связь и были продуктивными. На самом деле эти звонки требуют еще более серьезного планирования и повышают уровень стресса у участников. Джейсон Фрид утверждает, что "если у вас будет больше времени, вы станете более продуктивным". Проанализируйте, как часто вы просите своих сотрудников и коллег быть перед камерой, и подумайте, лучший ли это способ общения.

Совет эксперта: вспомните о простых телефонных звонках или кратких сообщениях, на которые нужно ответить. Это может быть более эффективно и менее утомительно для всех. Если видеовстреча действительно необходима, стремитесь решить на ней как можно больше вопросов.

Один раз настроить и забыть



Еще один способ сделать видеозвонки менее утомительными — это разобраться с механикой настройки Zoom один раз, а затем, если возможно, оставить ее настроенной, чтобы вам не приходилось беспокоиться об этом каждый раз при входе в систему. Конечно, это не должно быть дорогостоящим или трудоемким. Самыми важными элементами являются хороший источник света перед вами (например, портативные световые кольца), удачно расположенная камера (прямо напротив линии роста волос) и надежный звук (подойдут проводные наушники с микрофоном).

Совет эксперта: в настольной версии Zoom используйте функцию "настройка внешнего вида". Идеальную картинку вы не получите, но немного сгладите внешний вид кожи.

План и четкость действий



Организовывать и проводить видеовстречи — не менее трудоемкий процесс, чем встречи в оффлайне. Организатору нужно постоянно поддерживать вовлеченность людей. Помимо четкого распорядка встречи (вовремя начать и закончить, придерживаться плана и повестки дня), важно наполнить содержание этого мероприятия. Если вы четко определили, что видео необходимо, подумайте о том, как вы начнете и с чего закончите встречу. Это два важнейших момента, во время которых вы рискуете потерять внимание участников.

Совет эксперта: начните с действий. Это может быть провокационный вопрос всем или просьба поделиться маленькими победами. Аналогичным образом, в конце разговора кратко проговорите все задачи, назовите ответственных и сроки выполнения. При необходимости назначьте следующую дату видеовстречи.

Концентрация на теме



Когда камера включена, мы обычно смотрим на свое лицо. Перед началом встречи внимательно посмотрите на свое изображение, измените то, что вам хочется изменить и больше не смотрите на себя. Скройте от себя собственное изображение и сосредоточьтесь на том, что говорят ваши коллеги.

Совет эксперта: если вы чувствуете, что периодически отвлекаетесь от видеообщения, выработайте несколько привычек активного слушания: заранее определите, какую ценность вы можете добавить к обсуждению; повторите то, что вы только что услышали, прежде чем говорить, чтобы укрепить свое понимание; делайте заметки, чтобы не отвлекаться от обсуждаемой темы.