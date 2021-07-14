Инспекции подействовали: работодатели Украины в июле стали оформлять работников вдвое чаще

Министерство экономики отмечает положительную динамику по увеличению количества работников, трудоустроенных должным образом, в прошедшие первые две недели июля.

Как говорится в сообщении ведомства, за этот период в органы Государственной налоговой службы было подано почти 159 тысяч сообщений о трудоустройстве. В среднем ежесуточно в Украине появлялось почти 23 тысяч официально оформленных работников, причем в июне среднедневное количество составляло лишь 11,6 тысячи человек.

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Рекордный показатель отмечен 30 июня, когда более 63 тысяч работников официально оформили свои трудовые отношения с работодателем.

"Это важный маркер, ведь уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества. Для государства это и легальный бизнес, и рабочие места, и поступления в бюджет и другие обязательные платежи. Для работников это — социальное обеспечение, защита их прав и выполнение обязанностей со стороны работодателей. Минэкономики призывает всех граждан соблюдать законодательство о труде", — прокомментировала заместитель министра Светлана Глущенко.

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По данным ведомства, в июле активно увеличивалось количество зарегистрированных работников в сферах организации временного размещения (на 131,2%) и питания (на 78,6%). Положительная динамика наблюдается в сферах строительства (рост на 16,4%), торговле (на 14,1%) и транспорта (на 7,3%).

В региональном разрезе с начала июля самая высокая динамика трудоустройства наблюдается в Луганской (+87,2%), Николаевской (+79,8%), Черновицкой (+75,9%), Киевской и Житомирской (48%) областях.

В ведомстве напоминают, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Госслужбы труда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

Напомним в то же время, что Минэкономики оценивает уровень теневой экономики в Украине по итогам 2020 года в 30% официального ВВП, что на 3 процентных пункта выше показателя 2019 года, при сокращении самого ВВП на 4%. Это самый большой показатель тенизации после 2013 года.