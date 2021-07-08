Финансы 1 час назад

Глава ГФС рассказал об успехах налоговиков в первом полугодии

В частности, сотрудники ведомства за полгода предупредили незаконное возмещение НДС на 2,2 млрд грн

Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Налоговая милиция обеспечила в первом полугодии 864 млн грн возмещений причиненного государственным интересам ущерба в ходе расследования уголовных производств. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

По его словам, ныне налоговики располагают 4 тысячами человек личного состава. При этом для сравнения он привел цифры, согласно которым в 2010 году при 9 тысячах сотрудников эта сумма составила 233 млн грн, а в 2015 году при 7,7 тысячи сотрудников — 520 млн грн.

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Также ГФС за полгода предупредила незаконное возмещение НДС на 2,2 млрд грн, заблокировала оборот подакцизной продукции на сумму 2,081 млрд грн.

Мельник также напомнил о самых резонансных случаях уклонения от уплаты налогов, отметив Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины", которая, по данным ГФС, не завершила процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома", из-за чего госбюджет не получил 2,7 млрд грн НДС. Также он упомянул сеть АЗС Glusco, которую подозревают в уклонении на 240 млн грн.

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Глава ведомства напомнил, что государственный ПриватБанк возместил 230 млн грн налогов, не поступивших в бюджет до его национализации в результате служебного подлога бывшего руководителя одного из департаментов финучреждения.

Кроме этого Мельник сообщил, что за полгода сотрудники ГФС изъяли контрафактного алкоголя на 357 млн грн. Самым резонансным оказался случай в Харьковской области, когда было изъято 840 тысяч литров продукции на 168 млн грн.

Табачных изделий, по его словам, было изъято более 13,5 млн пачек на 450 млн грн. Руководитель службы отметил, что более 60% такой продукции поставляют на теневой рынок два крупных производства. На пресс-конференции также были продемонстрированы образцы изъятого контрафактного алкоголя.

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Горюче-смазочных материалов налоговики за полгода изъяли 40 тысяч тонн на сумму более 1,1 млрд грн.

Суммарный экономический эффект от деятельности налоговой милиции в первом полугодии 2021 года, по словам Мельника, составил 13,163 млрд грн.

При этом он напомнил, что с 25 сентября должно начать работу Бюро экономической безопасности, а со следующего дня ликвидируемая налоговая милиция должна будет прекратить работу.

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Мельник отметил, что подал свою кандидатуру на конкурс по отбору главы БЭБ, и пообещал, что в случае избрания приложит все усилия для того, чтобы разрушить системные криминальные явления, фиктивное предпринимательство и налоговые "скрутки".

В то же время чиновник пожаловался, что у ликвидируемой налоговой милиции ныне нет средств на оплату услуг фирмам, хранящим изъятые товары, из-за чего те в итоге попадают на рынок, равно как и нет денег на уничтожение вещественных доказательств.

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