Сеть АЗС Glusco возобновила работу в Украине с закрытой фирменной символикой (ФОТО)

Сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва, вызванного решением властей.

При этом на станциях закрыта фирменная символика Glusco, сообщает enkorr.

"Сегодня с 00:00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива", — сообщил топ-менеджер сети, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, возобновление деятельности стало возможным после урегулирования в судебном порядке.

"Не исключено, что возобновление работы связано со скорым завершением процесса смены собственника сети и исчезновения таким образом с повестки дня политической составляющей", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес Glusco будет продан азербайджанской национальной компании Socar. По информации enkorr, на данный момент стороны согласовали все концептуальные сделки, продолжая завершать формальности. Также известно о готовящемся обращении Socar в Антимонопольный комитет Украины для получения согласования на концентрацию.

Напомним, 11 марта 2021 года СБУ совместно с Государственной фискальной службой блокировали работу компании "Глуско Украина", управляющей одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A.

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения.

Также в компании отрицают какую-либо связь с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, на которого СНБО наложил санкции.

Читайте также: Наложен арест на корпоративные права сети Glusco

Как известно, сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и 6 нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Напомним, в середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива "Роснефти" в Украину.

В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов "Роснефти" в Украину.

Однако вскоре о заключении контракта с "Роснефтью" заявил Socar, начав поставки в конце мая.