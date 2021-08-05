За первый месяц инспекций в Украине выявили 5 тысяч неоформленных работников

Завершился первый месяц инспекционной кампании Госслужбы труда по выявлению неформальных трудовых отношений в Украине. За первый месяц проведено 1676 инспекционных проверок и выявлено 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

При этом, как сообщает Министерство экономики, во время проведения проверок были заключены трудовые договоры с 2421 работником.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя, при этом 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу физлиц-предпринимателей.

Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (458), Винницкой (401) и Одесской (323) областях.

"Ко всем работодателям, которые допускают к работе сотрудников без оформления трудовых отношений, применены меры привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сейчас применено 734 предупреждения в отношении плательщиков единого налога первой-третьей групп и наложено более 5 млн грн штрафных санкций на других работодателей", — говорится в сообщении.

"Главная цель инспекционной кампании — поддержка легального бизнеса, решение проблемы теневой занятости, которая на сегодня является чрезвычайно актуальной для Украины. Это не о намерении штрафовать. Однако если работодатели пренебрегают требованиями законодательства о труде и нарушают права работников, то должны нести за это ответственность", — подчеркнула замминистра Светлана Глущенко.

В свою очередь в июле, по данным Минэкономики, была зафиксирована положительная динамика количества работников, трудоустроенных должным образом. Так, за месяц в Государственную налоговую службу было подано почти 394 тысяч сообщений о трудоустройстве, что на 42 тысячи больше, чем в июне, и на 35 тысячи, то есть почти на 10%, больше, чем в июле 2020 года.

"Кампания по легализации трудовых отношений набирает обороты, и сегодня мы уже имеем положительные результаты. В частности, в июле официально трудоустроились на 12% больше граждан, чем в июне. Надеюсь, что эта положительная тенденция сохранится и в дальнейшем", — отметила Глущенко.

Наиболее активно увеличивалось количество зарегистрированных работников в Киеве (64 тысячи), Днепропетровской (28 тысяч) и Харьковской области (25 тысяч).

Напомним, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, с целью стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

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