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40 минут назад

Неофициально работает каждый пятый украинец, но теневая занятость сокращается — Гоструда

За неполных полтора года в Украине количество теневых рабочих мест уменьшилось почти на 500 тысяч

Фото: facebook.com/dsp.gov.ua Фото: facebook.com/dsp.gov.ua
Фото: facebook.com/dsp.gov.ua

Каждый пятый украинец сегодня работает неофициально, однако теневая занятость в настоящее время имеет существенную тенденцию к уменьшению.

Об этом заявил заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера в эфире телеканала "Дом".

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"Если анализировать 2019 год, то в течение года у нас неформальная занятость уменьшилась всего на 15 тысяч неформальных рабочих мест. В 2020 году такая динамика усилилась и имеет существенную тенденцию к уменьшению", — рассказал он.

"Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости около 184 тысяч человек. А если брать в сумме уменьшения с начала 2020 года до 1 апреля 2021 года, у нас есть уменьшение неформальной занятости на 495 тысяч теневых рабочих мест", — добавил замглавы Гоструда.

При этом Дегнера заметил, что самими разъяснениями и информационными подходами невозможно существенно повлиять на работодателей, поэтому с 14 июля 2021 года в Украине началась активная фаза проверок.

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По его словам, за 14 дней июля в Гоструда провели более 700 инспекционных посещений и выявили около 3000 неформально занятых работников.

Напомним в то же время, что Минэкономики оценивает уровень теневой экономики в Украине по итогам 2020 года в 30% официального ВВП, что на 3% выше показателя 2019 года, при сокращении самого ВВП на 4%. Это самый большой показатель тенизации после 2013 года.

Как заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко, "теневой" фонд оплаты труда в Украине оценивается почти в 500 млрд грн в год. При этом один официально работающий человек фактически содержит двух неработающих.

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