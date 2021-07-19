В Черкасской области избили инспекторов Гоструда, явившихся с проверкой на поле голубики

В селе Шабастовка Уманского района владельцы земельного участка избили инспекторов Госслужбы труда, явившихся с внеплановой проверкой. Об этом сообщает Главное управление полиции в Черкасской области.

Отмечается, что 16 июля в полицию поступили заявления от трех работников управления Гоструда в Черкасской области о том, что при инспектировании фермерского хозяйства они получили телесные повреждения и повреждения имущества.

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Установлено, что главные государственные инспекторы отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов регионального управления Гоструда осуществляли внеплановое мероприятие государственного контроля фермерского хозяйства, находящегося в упомянутом селе.

Зайдя на территорию поля, на котором велся сбор голубики, инспекторы начали общаться с работниками, при этом осуществляя видеосъемку с помощью мобильных телефонов.

В то же время к госслужащим вышли владельцы хозяйства, которым инспекторы представились и предъявили документы относительно проверки. Однако владельцы начали препятствовать инспектированию и выталкивать работников за пределы территории предприятия.

В результате были повреждены три мобильных телефона инспекторов, а также служебное удостоверение. Кроме того, двое госинспекторов получили телесные повреждения.

Полиция открыла производство по части 1 статьи 342 (сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса. Виновникам грозит либо штраф от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним также, что неделей ранее сообщалось, что на оптовых рынках Украины наблюдалось резкое снижение оптовых цен на голубику.