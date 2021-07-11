В Украине обвалились цены на голубику

10 июля на оптовых рынках Украины наблюдалось резкое снижение оптовых цен на голубику. Как сообщает EastFruit, психологический барьер в 200 грн/кг ($7,3 за кг) был преодолен еще в начале ночной торговли, после чего, покупатели начали активно торговаться и снижать цены.

При этом, оптовые цены на голубику еще 9 июля не опускались ниже 220 грн/кг ($8,1).

К моменту окончания торговли, остаточные, небольшие партии голубики продавались даже по 100 грн/кг ($3,7). Утром 10 июля достаточно крупные объемы украинской голубики были проданы по ценам близким к 150 — 160 грн/кг ($5,5-5,9).

По данным издания, в июле 2019 года голубика продавалась именно по такой цене — 150 грн/кг в эти же даты 2019 года, однако в прошлом году голубая ягода 10 июля в опте стоила в среднем около 280 грн/кг.

Оптовые цены на голубику в 2020 году не опускались в Украине ниже 150 грн/кг, однако тогда предложение было весьма ограниченным вследствие значительных потерь от заморозков. В этом же году многие плантации вступают в плодоношение, а ущерб от морозов и заморозков был значительно меньшим. Кроме того, сезон сильно задерживается, а значит много голубики появится на рынке практически одновременно.

Согласно прогнозам экспертов, с 12 июля цены на голубику могут начать снижаться очень динамично, и, не исключено, что они опустятся ниже уровней, достигнутых в 2019 году. Тогда, напомним, оптовые цены на голубику опускались ниже 100 грн/кг в первую неделю августа.

Аналитики EastFruit подчеркивают, что спасти ситуация мог бы системный экспорт свежей украинской голубики, однако в Украине выходить на прямой экспорт могут лишь единичные компании, а кооперация производителей с целью ее экспорта полностью отсутствует.

Чтобы экспортировать голубику, Украина должна предложить этот продукт по значительно более низкой цене. В Польше в данным момент средняя оптовая цена на свежую голубику составляет около $6,5 долларов США за кг и стремительно снижается.

В то же время, Польша находится ближе к рынкам сбыта голубики и является членом Евросоюза. А вот в Грузии, где сезон голубики заканчивается, ее можно сейчас купить по $4,8 за кг и даже дешевле.

Ранее сообщалось, что заморозки в Германии, Австрии и Франции, которые наблюдались прошлой зимой, нанесли серьезный ущерб производителям овощей, фруктов и ягод.

Напомним, в 2020 году Украина импортировала около 1 млн т различных фруктов.

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