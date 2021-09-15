Кабмин предлагает компенсировать ЕСВ за трудоустройство безработных

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о реформировании службы занятости и модернизации страховых подходов в случае безработицы. В частности, работодателям за трудоустройство долгосрочных безработных будут компенсировать единый социальный взнос.

Документ, который был разработан Министерством экономики Украины, правительство поддержало в среду, 14 сентября.

Законопроект предлагает заменить механизм квотирования трудоустройства на компенсацию работодателям части зарплат или ЕСВ за трудоустройство некоторых категорий безработных, в том числе молодежи. В частности, речь идет о возмещении 50% минимальной заработной платы за человека в месяц. Среди категорий населения, на которые будут распространяться льготы: украинцы до 25 лет, чей суммарный стаж не больше 12 месяцев работы; украинцы до 35 лет, если это их первое место работы; уволенные со срочной или альтернативной службы.

Помимо этого, изменятся и правила выплаты пособия по безработице. Предлагается, чтобы размер выплаты привязывался к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица как безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев. Сейчас такие сроки — 12 и 6 месяцев соответственно. Безработные, у которых будет 6 месяцев страхового стажа за последний год, получат минимальный размер пособия по безработице.

Изменится и продолжительность выплаты пособия по безработице. Она также будет зависеть от страхового стажа: до 5 лет — 180 календарных дней, от 5 до 15 лет — 240 календарных дней, от 15 до 25 лет — 300 календарных дней, свыше 25 лет — 360 календарных дней. Сегодня общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет для всех безработных.

Прогрессивную шкалу чиновники предлагают и для размера пособия по безработице: до 5 лет страхового стажа — 50% средней зарплаты, от 5 до 15 лет — 60%, от 15 до 25 лет — 70%, больше 25 лет — 80%. Сейчас украинцы, у которых 10-15 лет стажа, получают 70% среднего заработка, как и люди, чей стаж превышает 25 лет.

Наконец, появятся критерии подходящей работы для безработного. Она должна будет учитывать его образование и квалификацию, приобретенную за период трудовой деятельности. Также работа должна будет учитывать транспортную доступность: для полного рабочего дня дорога должна занимать не больше полутора часа (в пределах 60 км), а для неполного — час езды (40 км).

Напомним, ранее инспекторы Госслужбы труда в течение июля-августа в рамках кампании по легализации труда провели 2463 инспекционных посещения и выявили 8505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.