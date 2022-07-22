СБУ разоблачила схему хищения защитного снаряжения для Нацгвардии более чем на 8 млн грн

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве схему незаконной продажи защитного снаряжения, ввозимого из-за границы как гуманитарную помощь для украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что организаторы сделки пытались нелегально реализовать около 2 тысяч пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 миллионов гривен. Также правоохранители изъяли 120 тысяч подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

"Противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры. Участники схемы завезли в Украину и осуществили таможенное оформление оптовой партии защитного снаряжения якобы для нужд одного из подразделений Национальной гвардии", - проинформировали в ведомстве.

После этого, по информации правоохранителей, они отгружали продукцию на собственные склады и незаконно продавали ее через подконтрольную торговую сеть.

В офисных и складских помещениях злоумышленников проведены обыски, во время которых было изъято военное снаряжение, которое впоследствии будет передано украинским защитникам.

Обоим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности.

Напомним, в Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая "зарабатывала" на внутренне перемещенных лицах. Злоумышленники требовали деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых действительно было бесплатным для этой категории.