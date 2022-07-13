В Черкасской области разоблачили мошенников, которые наживались на переселенцах

В Черкасской области Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая "зарабатывала" на внутренне перемещенных лицах. Злоумышленники требовали деньги за проживание в общежитиях города, размещение в которых действительно было бесплатным для этой категории лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор.

Они требовали с внутренних переселенцев ежемесячную оплату за комнату в общежитии, а в случае задержек – угрожали выселением. И это при том, что все расходы на проживание людей в этом месте взяло на себя государство. То есть для ВПЛ проживание в общежитиях было бесплатным.

Суммы, требовавшиеся с людей, зависели от комнаты, в которую их заселяли, а также от количества лиц, которые там собирались проживать. В среднем прайс мошенников колебался от 1,5 до 4 тысяч грн в месяц.

Поиском "клиентов" занимались через личные контакты и объявлений на интернет-ресурсах. Незаконно полученные денежные средства злоумышленники распределяли между собой.

В целом установлена ​​причастность участников преступной группы к более чем 20 фактам вымогательства неправомерной выгоды. Среди пострадавших от их действий – семьи с маленькими детьми, а также беременные женщины, бежавшие от российских оккупационных войск из восточных и южных регионов Украины.

Правоохранители задержали риелтора "с поличным" во время очередного получения неправомерной выгоды.

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных лиц к незаконной схеме, в том числе должностным лицам объекта критической инфраструктуры для привлечения к ответственности.

Отметим, сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, приютивших людей в первые дни и недели полномасштабной войны. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев.