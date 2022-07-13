На Черкащині викрили шахраїв, які наживалися на переселенцях

У Черкаській області Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на внутрішньо переміщених особах. Зловмисники вимагали гроші за проживання у гуртожитках міста, розміщення у яких справді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними СБУ, схему організували посадові особи одного з об'єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними в змову.

Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну плату за кімнату у гуртожитку, а у разі затримок – загрожували виселенням. І це при тому, що всі витрати на проживання людей тут взяла на себе держава. Тобто для ВПО проживання у гуртожитках було безкоштовним.

Суми, які вимагалися з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс шахраїв коливався від 1,5 до 4 тисяч грн на місяць.

Пошуком "клієнтів" займалися через особисті контакти та оголошення на інтернет-ресурсах. Незаконно отримані кошти зловмисники розподіляли між собою.

Загалом встановлено причетність учасників злочинної групи до більш ніж 20 фактів здирництва неправомірної вигоди. Серед постраждалих від їхніх дій – сім'ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які тікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України.

Правоохоронці затримали рієлтора "на місці злочину" під час чергового отримання неправомірної вигоди.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, у тому числі посадових осіб об'єкта критичної інфраструктури для притягнення до відповідальності.

Зазначимо, зараз багато внутрішньо переміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які притулили людей у перші дні та тижні повномасштабної війни. Але останніми днями в Мінреінтеграції надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.