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У Києві у підпільній друкарні підробляли довідки про непридатність до військової служби
Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну "друкарню", де підробляли довідки про непридатність до військової служби. Пакет фальшивих документів зловмисники оцінювали від 800 до 2 тис. доларів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві нейтралізовано злочинну групу, яка займалася незаконною переправкою за кордон українських громадян призовного віку.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов'язаних та довідки про непридатність до військової служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використали друкарський цех афілійованої комерційної структури.
Пакет фальшивих документів вони оцінювали від 800 до 2 тис. доларів, залежно від термінів їх оформлення.
Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої послуги.
Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки надсилали замовникам через послуги поштового зв'язку.
Під час обшуків за місцями знаходження зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів та мобільні телефони на місці злочину.
За матеріалами СБУ, обом організаторам схеми повідомлено про підозру.
Наразі тривають комплексні заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.