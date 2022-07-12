СБУ схопила у Києві зловмисників, які незаконно торгували зброєю під виглядом правоохоронців

СБУ в ході багатоетапної спецоперації у Києві нейтралізувала угруповання, яке займалось нелегальним збутом бойових засобів ураження, повідомили в СБУ. У зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше 6 тис. набоїв до неї.

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Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів. До складу злочинної групи входило декілька мешканців столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях.

"Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед кримінальних кіл. Співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за $20 тис.", – додали в СБУ.

Крім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Наразі організаторам угруповання повідомили про підозру та обирають міри запобіжного заходу (тримання під вартою).

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ триває досудове розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угруповання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ затримали в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ. Отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.