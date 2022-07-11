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Розвідував українські позиції. В Одесі схопили російського агента
Співробітники СБУ затримали в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ, передає пресслужба СБУ.
"Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України", – кажуть в СБУ.
Отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.
"За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram -канал", – розповідають в СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Саме через нього агент одержував завдання та звітував про їх виконання. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні.
"Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали і мешканця Краматорська Донецької області, який передавав окупантам дані про переміщення та місцезнаходження українських військових.