Розвідував українські позиції. В Одесі схопили російського агента

Співробітники СБУ затримали в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ, передає пресслужба СБУ.

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"Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України", – кажуть в СБУ.

Отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.

"За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram -канал", – розповідають в СБУ.

Саме через нього агент одержував завдання та звітував про їх виконання. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні.

"Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали і мешканця Краматорська Донецької області, який передавав окупантам дані про переміщення та місцезнаходження українських військових.