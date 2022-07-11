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Разведывал украинские позиции. В Одессе схватили российского агента
Сотрудники СБУ задержали в Одессе российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных комплексов ВСУ, передает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности предотвратила попытки оккупантов установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины", - говорят в СБУ.
Полученные координаты РФ планировалось использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.
"По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Telegram -канал", – рассказывают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Именно через него агент получал задания и отчитывался об их выполнении. Другая задача, которая стояла перед предателем – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге.
"Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали и жителя Краматорска Донецкой области, который передавал оккупантам данные о перемещении и местонахождении украинских военных.