СБУ схватила в Киеве злоумышленников, незаконно торговавших оружием под видом правоохранителей

СБУ в ходе многоэтапной спецоперации в Киеве нейтрализовала группировку, занимавшуюся нелегальным сбытом боевых средств поражения, сообщили в СБУ. У злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тыс. патронов к нему.

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Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов. В состав преступной группы входило несколько жителей столицы. Они наладили незаконную продажу средств поражения, скрыто хранившихся в собственных помещениях.

"Своих клиентов подыскивали из-за личных связей, в том числе среди криминальных кругов. Сотрудники СБУ задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тыс. патронов к ним. Злоумышленники пытались реализовать это оружие за $ 20 тыс.", – добавили. в СБУ.

Кроме того, во время обысков у задержанных были обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время организаторам группировки сообщили о подозрении и избирают меры пресечения (содержание под стражей).

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УКУ продолжается досудебное расследование для установления источников поступления оружия и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к группировке", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно сотрудники СБУ задержали в Одессе российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных комплексов ВСУ. Полученные координаты РФ планировалось использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.