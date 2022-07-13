В Киеве в подпольной типографии подделывали справки о непригодности к военной службе

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве подпольную "типографию", где подрабатывали справки о непригодности к военной службе. Пакет фальшивых документов злоумышленники оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долларов

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате следственно-оперативных действий в Киеве нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста.

Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.

По данным следствия, для серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долларов, в зависимости от сроков их оформления.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои услуги.

Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли заказчикам через сервисы почтовой связи.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с поличным.

По материалам СБУ, обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.