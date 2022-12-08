За місяць до застосування у ЗСУ допустили сім зразків українських БПЛА, на розгляді ще 19

За останні 30 днів до експлуатації в Збройних силах України було допущено сім зразків безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА на рік, але ситуація змінилася після ухвалення Кабінетом міністрів 30 вересня постанови про зміни до порядку постачання озброєння та техніки під час війни.

"Це вже дало значний ефект, в першу чергу – у сфері БПЛА... Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - вказав міністр.

Він підкреслив, що раніше ця процедура займала півтора-два роки, але сьогодні проходиться дуже швидко: головне – щоб виріб мав тактико-технічні характеристики, потрібні для війська.

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. У Міноборони планують ухвалити рішення по ним до кінця поточного року.

"Зважаючи, що сьогодні БПЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси. Старожили українського ВПК кажуть, що це – революція, щось таке, чого вони не могли уявити", - підкреслив очільник відомства.

Зокрема, як повідомив у Facebook колишній голова ради директорів Darnitsa Group, колишній заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, пройшов сертифікацію та отримав дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів стартап AeroDrone: йдеться про дрони E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

Зазначимо також, що днями у концерні "Укроборонпром" повідомили, що провели низку успішних випробувань українського безпілотника-камікадзе з дальністю ураження біля 1000 кілометрів.