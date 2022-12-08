За месяц к применению в ВСУ допустили семь образцов украинских БПЛА, на рассмотрении еще 19

За последние 30 дней к эксплуатации в Вооруженных силах Украины было допущено семь образцов беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год, но ситуация изменилась после принятия Кабинетом министров 30 сентября постановления об изменениях в порядок поставки вооружения и техники во время войны.

"Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере БПЛА... Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделие, а ВСУ ставить его в штат", - указал министр.

Он подчеркнул, что раньше эта процедура занимала полтора-два года, но сегодня проходит очень быстро: главное – чтобы изделие имело тактико-технические характеристики, необходимые для армии.

В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. В Минобороны планируют принять решение по ним до конца текущего года.

"Учитывая, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского ВПК говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли вообразить", - подчеркнул руководитель ведомства.

В частности, как сообщил в Facebook бывший глава совета директоров Darnitsa Group, бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, прошел сертификацию и получил разрешение на эксплуатацию в ВСУ двух типов беспилотных авиационных комплексов стартап AeroDrone: речь идет о дронах E-300 Enterprise (полезной нагрузкой до 300 кг) и D-80 Discovery (полезной нагрузкой до 80 кг).

Отметим также, что в концерне "Укроборонпром" на днях сообщили, что провели ряд успешных испытаний украинского беспилотника-камикадзе с дальностью поражения около 1000 километров.