В Минобороны заявили, что две компании пытаются сорвать закупки продуктов для армии

В Министерстве обороны обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что некоторые компании пытаются сорвать закупки продуктов питания для военных после того, как ведомство объявило о соответствующем тендере, размещенном на электронной платформе Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Согласно сообщению, одна из компаний, боровшихся за этот лот, не осуществляла финансово хозяйственную деятельность с 2016 года, имея закрытые банковские счета и отсутствие документов для подтверждения квалификационных критериев.

Кроме того, компания подавала самые высокие ценовые предложения среди участников лотов, и Министерство отклонило ее предложение. Это привело к представлению компанией судебного иска и блокированию процесса определения победителей.

"Такая деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременного снабжения первого квартала 2024 года", - считают в Минобороны.

Там также заявили, что обнаружили подобные схемы и по другим лотам, поскольку есть участники, злоупотребляющие принципами открытости и пытающиеся манипулировать украинским законодательством.

Минобороны уже обратилось к правоохранителям с заявлением о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям (ч.1 ст. 114-1 УК Украины).

Скандальные закупки продовольствия Минобороны

Напомним, в январе 2023 года Минобороны попало в скандал из-за материала журналистов о том, что ведомство закупает продовольствие для воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости, однако Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией.

В Февраль Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого, которого уволили после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве произвели кадровые изменения, а впоследствии с должности ушел и сам Резников.

После этого в системе Prozorro ввели механизм для отчета о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего.