На Черниговщине в военной части разворовали почти 40 миллионов гривен

В результате аудита, проведенного Службой внутреннего аудита Министерства обороны в одной из воинских частей Черниговской области, выявлены нарушения, повлекшие убытки на сумму 38,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Минобороны.

В общей сложности было выявлено четыре нарушения, но основное и самое масштабное – это завышение стоимости генераторов, закупленных в 2022 году, что стало причиной 37,1 миллиона гривен убытков.

В оборонном ведомстве отметили, что во время критического периода, когда генераторы были очень необходимы, большинство из них не было поставлено военным частям, а накапливалось на складах. Военные получили всего 15% от всех закупленных генераторов.

Аудиторы установили, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, изменяя условия договора и закупив на 163 генератора меньше установленной потребности.

Кроме того, выявлены другие нарушения, общая сумма которых составляет 1,7 миллиона гривен. В ходе аудита также выявлены факты препятствования действиям аудиторов.

Материалы по нарушениям, в частности командира воинской части, переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, недавно Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупке обложек для папок личных дел и обнаружила, что их можно приобрести по цене от 140 грн за штуку, а на 351 грн, как указало Минобороны.