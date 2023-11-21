На Чернігівщині у військовій частині розікрали майже 40 мільйонів гривень

У результаті аудиту, проведеного Службою внутрішнього аудиту Міністерства оборони в одній із військових частин Чернігівської області, виявлено порушення, які призвели до збитків на суму 38,8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Міноборони.

Загалом було виявлено чотири порушення, але основне і наймасштабніше – це завищення вартості генераторів, закуплених у 2022 році, що стало причиною 37,1 мільйона гривень збитків.

В оборонному відомстві наголосили, що під час критичного періоду, коли генератори були дуже необхідні, більшість з них не було поставлено військовим частинам, а накопичувалося на складах. Військові отримали лише 15% від всіх закуплених генераторів.

Аудитори встановили, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, змінюючи умови договору і закупивши на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Крім того, виявлено інші порушення, загальна сума яких складає 1,7 мільйона гривень. Під час аудиту також виявлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Матеріали щодо порушень, зокрема командира військової частини, передано до правоохоронних органів для подальшого розгляду.

Нагадаємо, нещодавно Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку, а на за 351 грн, як вказало Міноборони.