У Міноборони заявили, що дві компанії намагаються зірвати закупівлі продуктів для війська

У Міністерстві оборони звернулися до правоохоронних органів із заявою про те, що деякі компанії намагаються зірвати закупівлі продуктів харчування для військових після того, як відомство оголосило про відповідний тендер, розміщений на електронній платформі Prozorro.

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

Згідно з повідомленням, одна з компаній, що боролася за цей лот, не здійснювала фінансово-господарську діяльність з 2016 року, маючи закриті банківські рахунки та відсутність документів для підтвердження кваліфікаційних критеріїв. Крім того, компанія подавала найвищі цінові пропозиції серед учасників лотів і Міністерство відхилило її пропозицію. Це призвело до подання компанією судового позову та блокування процесу визначення переможців.

"Така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року", - вважають у Міноборони.

Там також заявили, що виявили подібні схеми і за іншими лотами, оскільки є учасники, які зловживають принципами відкритості і намагаються маніпулювати українським законодавством.

Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1 ст. 114-1 КК України).

Скандальні закупівлі харчів Міноборони

Нагадаємо, в січні 2023 року Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість, проте Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією.

У Лютому Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом з посади пішов і сам Резніков.

Після цього в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального.