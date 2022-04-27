В Турции надеются на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни

В Турции надеются, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина может состояться в ближайшие дни. Ее инициатором выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет турецкое издание Anadolu.

Акар сказал, что у него есть надежда, что встреча президентов Украины и России состоится, "несмотря на некоторые трудности".

"Российские и украинские переговоры на дипломатическом форуме в Анталье собрали вместе министров. После этого наш президент неоднократно разговаривал с Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", — сказал Акар.

Отметим, Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после общения с Владимиром Зеленским 26 апреля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Турецкий президент вновь предложил Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

При этом глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров ранее заявил, что война в Украине закончится договором, но "его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.