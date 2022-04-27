У Туреччині сподіваються на зустріч Зеленського та Путіна найближчими днями

У Туреччині сподіваються, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна може відбутися найближчими днями. Її ініціатором виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише турецьке видання Anadolu.

Акар сказав, що має надію, що зустріч президентів України та Росії відбудеться "попри деякі труднощі".

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Анталії зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово розмовляв з Путіним та паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися найближчими днями", — сказав Акар.

Зазначимо, Анкара продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні.

Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спілкування з Володимиром Зеленським 26 квітня провів телефонну розмову із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Турецький президент знову запропонував Путіну організувати зустріч із Володимиром Зеленським.

При цьому глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров раніше заявив, що війна в Україні закінчиться договором, але "його параметри визначатимуться стадією військових дій, під час якої його укладуть".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.