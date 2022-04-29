Путин может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, – Данилов

Президент Российской Федерации Владимир Путин может завершить войну на территории Украины в любой момент, подписав капитуляцию.

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Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио свобода".

"Что касается политического урегулирования ситуации, это зависит от Путина. Он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", – отметил Данилов.

В то же время, по словам секретаря СНБО, с военной точки зрения окончание войны зависит от украинской армии.

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война, и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра, мы не можем. Я ответственное лицо и не могу вводить в заблуждение наше население. Будут еще бои впереди, которые обязательно наше войско выиграет", – добавил он.

Напомним, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока Россия не решит ее закончить.