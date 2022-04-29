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Путін може закінчити війну в будь-який момент, підписавши капітуляцію, — Данілов
Президент Російської Федерації Володимир Путін може закінчити війну на території України в будь-який момент, підписавши капітуляцію.
Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо свобода".
"Те, що стосується політичного врегулювання ситуації, це залежить від Путіна. Він може війну закінчити в будь-який момент, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових, щоб наше військо не відправляло їх у поліетиленових чорних пакетах їхнім рідним та близьким", — наголосив Данілов.
Водночас секретар РНБО зазначив, що з військової точки зору закінчення війни залежить від української армії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я не прихильник того, щоб називати якусь дату закінчення війни. Більше того, я кажу, що це буде складний бій, це складна війна, і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра, ми не можемо. Я відповідальна особа і не можу вводити в оману наше населення. Будуть ще бої попереду, які обов’язково наше військо виграє", — додав він.
Нагадаємо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що війна в Україні продовжуватиметься доти, доки Росія не вирішить її закінчити.