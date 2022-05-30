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Спецоперацию РФ мы уже победили, - Арестович

Алексей Арестович, советник главы ОП, ОП, Офис президента, заявления Арестовича
Фото: rivnepost.rv.ua

Так называемую российскую спецоперацию Украина уже победила, теперь осталось победить Россию в войне.  

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Об этом заявил советник главы руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин. Live". 

"Спецоперацию мы уже победили российскую, а войну еще предстоит победить. Эта история, идущая на всех фронтах, и она будет долгой, несколько месяцев, как минимум", - сказал Арестович. 

По его словам, сменился темп, логика происходящего, приемы, а также способы борьбы. Он отметил, что теперь необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом. 

"Это уже не "Кто больше собьет самолетов" или "Кто разобьет воздушный десант". Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…", - подытожил советник главы ОП. 

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война в Украине будет продолжительной и не закончится в мае, ведь это зависит от многих факторов.  

В то же время, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.

Автор:
Анастасия Дедковская