"Україна вже не може завдавати ударів по тилах ворога", — Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що, за його даними, зараз Україна втратила здатність бити по тилах російських загарбників, що пов'язано з нестачею необхідної зброї.

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Про це він повідомив в ефірі "Фейгін LIVE" 26 травня.

"Бо у нас не вистачає відповідного озброєння. Якщо партнери не зволікатимуть, ЗСУ завдадуть нищівних ударів по позиціях росіян, але питання в часі та бажанні допомагати. Тому Захід зараз проходить тест на адекватність - і поступово його провалює", - висловив свою думку Арестович .

Він зазначив, що зараз на Донбасі складна ситуація, ворог активно атакує позиції українських захисників. Радник голови ОП повідомив, що, за непідтвердженими даними, окупанти захопили місто Лиман на Донеччині.

У свою чергу в Міноборони України повідомили, що під кінець травня бої між Збройними силами України та окупаційними військами досягли максимальної інтенсивності вздовж усієї лінії фронту. Ворог одночасно намагається штурмувати кілька позицій українських захисників.

Раніше в Генштабі зазначали, що російські окупанти не припиняють іти у наступ у Східній операційній зоні і продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.