Бої ЗСУ з окупантами досягли максимальної інтенсивності, — Міноборони

Під кінець травня бої між Збройними силами України та окупаційними військами досягли максимальної інтенсивності вздовж усієї лінії фронту. Ворог одночасно намагається штурмувати кілька позицій українських захисників.

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Про це під час брифінгу 26 травня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це – війна і втрати з нашого боку неминучі", - наголосила заступник міністра.

Українська влада зазначає, що загарбники мають ще достатньо сил та ресурсів для війни. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов під час телемарафону 26 травня зазначив, що наступні кілька тижнів для України будуть дуже важкими.

"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними. РФ змінила тактику, концентрує війська та атакує території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їхні адміністративні кордони. Недооцінювати силу противника – хибний шлях", - резюмував Данилов.

Раніше в Генштабі повідомили, що російські окупанти не припиняють іти у наступ у Східній операційній зоні і продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.