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Російські окупанти активно готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку

Російські окупанти активно готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку
Україна. Фото: Aris Messinis

Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку. А також намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку. Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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Про це повідомили в Генштабі 25 травня 2022 року.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. З метою недопущення перекидання підрозділів українських військ на інші напрямки ворог обстрілює об'єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку окупанти надають систематичний вогневий вплив високої інтенсивності у районах зосередження українських військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Російські Тишки, Довгенське та Нова Дмитрівка Харківської області.

Ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів у районах Ізюму та Слов'янська. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій у районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, тож із втратами відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів у районах Лимана та Камишевахи Донецької області та Сєверодонецьк та Новозванівка у Луганській області.

Також противник зробив спроби наступальних та штурмових дій на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках у районах населених пунктів Берестове, Липове та Ниркове, але не мав успіху, тому відійшов на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку російські війська вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар'їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

У Южнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне становище у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

Також ворог обстріляв позиції українських військ та громадянську інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

У Генштабі наголосили, що регулярно надходить інформація про зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів.

Нагадаємо, що РФ окупувала 95% території Луганської області.