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Российские оккупанты активно готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении
Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. А также пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Так, Об этом сообщили в Генштабе 25 мая 2022 года.
На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений украинских войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.
На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, поэтому с потерями отошел.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.
Также противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, но не имел успеха, поэтому отошел на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении российские войска вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
В Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.
Также враг обстрелял позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.
В Генштабе отметили, что регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов.
Напомним, что РФ оккупировала 95% территории Луганской области.