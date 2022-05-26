Бои ВСУ с оккупантами достигли максимальной интенсивности, — Минобороны

Под конец мая бои между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии фронта. Враг одновременно пытается штурмовать несколько позиций украинских защитников.

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Об этом во время брифинга 26 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это – война и потери с нашей стороны неизбежны", — подчеркнула замминистра.

Украинские власти отмечают, что захватчики имеют еще достаточно сил и ресурсов для войны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона 26 мая отметил, что следующие несколько недель для Украины будут очень тяжелыми.

"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными. РФ изменила тактику, концентрирует войска и атакует территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы. Недооценивать силу противника – ложный путь", — резюмировал Данилов.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.