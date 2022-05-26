"Украина уже не может наносить удары по тылам врага", — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по его данным, в настоящее время Украина утратила способность бить по тылам российских захватчиков, что связано с нехваткой необходимого оружия.

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Об этом он сообщил в эфире "Фейгин LIVE" 26 мая.

"Потому что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям россиян, но вопрос во времени и желании помогать. Поэтому Запад сейчас проходит тест на адекватность - и постепенно его проваливает", — высказал свое мнение Арестович.

Он отметил, что в настоящее время на Донбассе сложная ситуация, враг активно атакует позиции украинских защитников. Советник главы ОП сообщил, что, по неподтвержденным данным, оккупанты захватили город Лиман в Донецкой области.

В свою очередь в Минобороны Украины сообщили, что под конец мая бои между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии фронта. Враг одновременно пытается штурмовать несколько позиций украинских защитников.

Ранее в Генштабе отмечали, что российские оккупанты не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.